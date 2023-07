Kosovo: Lajcak, situazione nel nord rimane ancora fragile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le misure adottate per ridurre le tensioni, la situazione nel nord del Kosovo rimane ancora fragile. Lo ha affermato il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. In un messaggio su Facebook, Lajcak ha scritto di aver trascorso gli ultimi due giorni a Bruxelles e di aver lavorato a stretto contatto con i partner internazionali per coordinare i prossimi passi al fine di risolvere la crisi nel nord del Kosovo. "Purtroppo, nonostante l'esistenza di misure chiare per l'allentamento delle tensioni, la situazione rimane ancora fragile", ha scritto Lajcak, aggiungendo di aver parlato con i membri della commissione per gli Affari esteri del Parlamento europeo e la direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento (Near) della situazione nel nord del Kosovo e degli ultimi sviluppi del dialogo tra Belgrado e Pristina. (Seb)