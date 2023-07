India-Pakistan: Trattato acque Indo, Corte permanente arbitrato si dichiara competente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte permanente di arbitrato (Cpa), organizzazione internazionale che ha sede a L’Aia (Paesi Bassi), ha emesso oggi un lodo di competenza in un arbitrato avviato dal Pakistan contro l’India ai sensi dell’Articolo IX e dell’Annesso G del Trattato sulle acque dell’Indo (Iwt). Lo riferisce la Cpa in un comunicato. La Corte spiega che il Pakistan ha chiesto un’interpretazione sull’applicazione del Trattato ad alcuni elementi dei progetti idroelettrici che l’India è autorizzata a costruire sugli affluenti Jhelum e Chenab; che sono state considerate tutte le obiezioni sollevate dall’India in merito alla competenza e che sono state respinte. È stato stabilito all’unanimità che la Corte è competente a esaminare le controversie e che le sue decisioni sono vincolanti per le parti. La Cpa, oltre al lodo di competenza, ha emesso un ordine procedurale (ordine n. 6) sulla prossima fase, nella quale saranno affrontate alcune questioni riguardanti l’interpretazione complessiva e l’applicazione delle disposizioni del Trattato ai progetti idroelettrici. (segue) (Inn)