India-Pakistan: Trattato acque Indo, Corte permanente arbitrato si dichiara competente (2)

- In risposta al comunicato della Cpa, il ministero degli Esteri dell’India ha ribadito che “la costituzione della cosiddetta Corte di arbitrato viola le disposizioni del Trattato sulle acque dell’Indo” e che il procedimento di “un esperto neutrale” è l’unico conforme al Trattato. Nuova Delhi ha ricordato che il procedimento è già in corso: l’esperto neutrale (nominato dalla Banca mondiale) ha tenuto l’ultima riunione a L’Aia il 27 e 28 febbraio e la prossima è in programma a settembre. Inoltre, il governo indiano è in trattative con quello pachistano per la modifica del Trattato. (segue) (Inn)