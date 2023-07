Tunisia: partito Afek Tounes chiede reintroduzione del visto per i subsahariani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito tunisino di centro-destra Afek Tounes ha chiesto la reintroduzione del visto per i subsahariani che vogliono entrare nel Paese per "combattere l'immigrazione irregolare". In un comunicato stampa, la formazione politica extraparlamentare (che ha boicottato le ultime elezioni in protesta contro il presidente della Repubblica, Kais Saied) ha chiesto alle autorità di “adottare politiche trasparenti in termini di sfollamento e operazioni di rimpatrio per i migranti subsahariani”, chiedendo “tutta la verità sui negoziati e sul nuovo partenariato tra Tunisia e Unione europea”. Va ricordato che la Tunisia dal 2013 ha abolito l'obbligo del visto per molti paesi subsahariani. La maggior parte dei subsahariani, infatti, entrano in Tunisia in modo regolare, diventando clandestini in seguito per via delle difficoltà burocratiche del Paese nordafricano. (Tut)