Abruzzo: FI, primo incontro tra punti programmatici ed emergenze da affrontare nell'immediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina all'Aquila la prima riunione del gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale alla quale hanno partecipato tutti i componenti, con Tony Di Gianvittorio collegato in remoto. Sono stati esaminati tutti i punti programmatici da realizzare per il programma di fine legislatura ai quali si sono aggiunte, e sono state esaminate, una serie di emergenze da affrontare nell'immediato. Oltre alla rete ospedaliera, per la quale si attende solo l'ultimo passaggio burocratico ministeriale prima del passaggio in Consiglio regionale, tra le priorità ci sono la nuova Legge urbanistica, l'ultima è datata 1983, per la quale si sono conclusi i confronti mirati a raccogliere i contributi di tutti i portatori di interesse, e la riforma della Polizia locale, anche qui il precedente testo è vecchio di trent'anni. I due provvedimenti presto approderanno in Consiglio regionale. (segue) (Gru)