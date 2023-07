Abruzzo: FI, primo incontro tra punti programmatici ed emergenze da affrontare nell'immediato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia - spiega una nota - si farà portavoce delle emergenze dei territori per promuovere interventi legislativi e finanziari dedicati alle problematiche causate dalla peronospora, i cui danni sono enormi e su cui si attendono provvedimenti di ristoro a livello europeo e nazionale ma noi possiamo intervenire per garantire liquidità con un prestito di conduzione straordinario e rinnovabile per un triennio. Altro tema prioritario e di fortissima attualità riguarda l'apicoltura per la quale è necessario agire concretamente; c'è poi la necessità di definire compiutamente la Legge sui maestri di sci oltre alla programmazione del ciclo dei rifiuti. Per tutte queste tematiche i consiglieri di Forza Italia si impegneranno con iniziative, confronti e proposte affinché si arrivi a dare risposte tangibili e immediate". (Gru)