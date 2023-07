Croazia: Plenkovic rifiuta invito Milanovic a incontro su nomina direttore Agenzia sicurezza militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier croato Andrej Plenkovic ha rifiutato l'invito del presidente del Paese Zoran Milanovic a un incontro "anche oggi" per discutere in merito alla nomina del direttore dell'Agenzia di sicurezza e intelligence militare della Croazia (Vsoa). Il premier ha detto di non aver intenzione di vedere Milanovic finché lui "non cambierà atteggiamento e si scuserà" a causa del suo comportamento aggiungendo che il governo, a differenza sua, "rispetta la procedura, la legge e la Costituzione". Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Hrt". "Prima di metterci a discutere devono essere fatte delle scuse pubbliche a causa della distruzione della cultura politica nella comunicazione degli ultimi tre anni, in cui il suo modello di comportamento è diventato qualcosa di inaccettabile", ha detto il premier. Il 10 luglio scade il mandato dell'attuale direttore dell'Agenzia, il generale Ivica Kinder. (segue) (Seb)