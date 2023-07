Croazia: Plenkovic rifiuta invito Milanovic a incontro su nomina direttore Agenzia sicurezza militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il generale si è dimesso alla fine dello scorso anno a causa di irregolarità finanziarie nel servizio, e non esiste ancora un accordo sul suo successore tra le due più alte cariche del Paese a seguito della proposta fatta dal ministro della Difesa, Mario Banozic, del generale Mija Validzic, nome non gradito al presidente Milanovic poiché secondo lui "manipolato" dal governo. In vista della scadenza del mandato, Plenkovic ha quindi precisato che "è già predisposto un modo per autorizzare una persona nel sistema interno della Vsoa, a svolgerà i compiti previsti a norma di legge fino a quando non sarà raggiunto un accordo", e che di questo passo sta per essere informato il consigliere del presidente per la sicurezza nazionale, Dragan Lozancic. "Ci sarà una persona che farà tutto il lavoro e la sicurezza nazionale non sarà minacciata", ha sottolineato Plenkovic. (Seb)