I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Sudafrica: sospetta fuga di gas, morte 17 persone in un sobborgo di Johannesburg - Una sospetta fuga di gas di ossido di nitrato ha provocato la morte di 17 persone a Boksburg, sobborgo a est di Johannesburg, in Sudafrica. Lo riferiscono le autorità citate dai media locali, secondo cui le vittime - tra cui donne e bambini - sono morte per inalazione di gas in un insediamento informale. Il gas di ossido di nitrato viene spesso utilizzato dai cercatori d'oro illegali - conosciuti localmente come zama zama - per estrarre l'oro dal terreno rubato dai pozzi delle miniere abbandonate. Una delle bombole di gas è stata trovata con perdite nella densamente popolata baraccopoli di Angelo a Boksburg. Le vittime sono state trovate entro un raggio di 100 metri dalla scena. I funzionari dei servizi di emergenza temono che possano essere trovati altri corpi mentre le squadre di ricerca e soccorso continuano il loro lavoro. Quindici persone sono attualmente in cura in ospedale, tre delle quali sono in condizioni critiche. La tragedia arriva appena sei mesi dopo l'esplosione di un'autocisterna alla vigilia di Natale che ha causato 41 vittime nella stessa città. (segue) (Res)