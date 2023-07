I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Africa: Afdb approva sovvenzione di 7,9 milioni di dollari per produzione di energia rinnovabile - Il consiglio di amministrazione della Banca africana di sviluppo (Afdb) ha approvato una sovvenzione di 7,88 milioni di dollari dal Fondo per l'energia sostenibile per l'Africa (Sefa) per il Programma catalizzatore per la transizione energetica in Africa (Aetc), che mira ad aumentare la produzione di energia rinnovabile in tutto il continente. L'Aetc, afferma l'Afdb in un comunicato, punta a consolidare il sostegno della Banca per l'accelerazione di una transizione energetica giusta (Jet) per l'Africa, definita come una transizione a basse emissioni di carbonio che sia equa, inclusiva, crei opportunità di lavoro dignitoso e non lasci indietro nessuno. Il programma funziona a livello nazionale e regionale, facilitando l'integrazione su larga scala della generazione di energia rinnovabile, aumentando così la sua quota nel mix energetico. Il programma Aetc include sei progetti di transizione energetica identificati che saranno implementati in due fasi e si prefigge di raggiungere molteplici obiettivi, tra cui la conduzione di uno studio di mercato regionale per facilitare l'esportazione di energia rinnovabile dal Botswana e dalla Namibia; lo sviluppo dell'interconnettore di trasmissione regionale ZiZaBoNa (Zimbabwe, Zambia, Botswana and Namibia), aggiornando gli studi di fattibilità e fornendo al contempo un supporto di consulenza per la strutturazione del progetto. (Res)