- Libia: chi è Abdo al Kabo, il capo milizia arrestato per traffico di droga ed esseri umani - Abdo al Kabo, comandante di una delle milizie della regione di Al Ajaylat, a ovest di Tripoli, è stato arrestato in Libia insieme ad altre 64 persone accusate, tra le altre cose, di omicidio e traffico di droga. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, Al Kabo è nato nel 1990 ed è considerato uno dei più pericolosi spacciatori di droga e trafficanti di esseri umani della costa occidentale libica e, negli ultimi sei anni, è stato comandante della milizia Al Kaboot di Al Ajaylat. Le altre milizie affiliate ad Al Kaboot, nelle città di Zawiya e Zuwara, sono guidate dai fratelli di Al Kabo o da persone vicine a lui. Ieri, la procura generale libica ha annunciato anche l’arresto di Ali Shaibani, un assistente di Al Kabo, sulla strada costiera che da Tripoli arriva fino a Ras Jedir, il valico di frontiera con la Tunisia. Secondo fonti di “Agenzia Nova”, Shaibani era diretto a Ras Jedir per scappare dal Paese e sfuggire alla campagna condotta dal governo di Tripoli contro i trafficanti. (segue) (Res)