I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: lunedì a Bengasi riunione del Parlamento su leggi elettorali - Il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh, ha convocato una sessione del Parlamento lunedì 10 agosto nella città di Bengasi, capoluogo della regione storica orientale della Cirenaica, per discutere la proposta di leggi elettorali emessa dal Comitato misto 6+6. Lo riferisce media libico online con sede a Tripoli "Fawasel Media". Saleh, inoltre, insiste sulla sua proposta di insediare un nuovo governo prima delle elezioni. Durante un incontro con i residenti del comune di Al Abraq, nella Libia orientale, Saleh ha detto che “la Comunità internazionale comprende l'accordo tra la Camera dei rappresentanti e l'Alto Consiglio di Stato in Libia per formare un nuovo governo". Citato dal suo portavoce Abdullah Blihaq, il presidente del Parlamento ha sottolineato “la necessità di formare un governo unificato che supervisioni lo svolgimento delle elezioni presidenziali e parlamentari". (segue) (Res)