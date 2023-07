I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: riprendono gli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza a Sbeitla - Sono ripresi gli scontri tra manifestanti e reparti delle forze di sicurezza, nella città di Sbeitla, nel governatorato di Kasserine, nella Tunisia centro-occidentale, scoppiati a seguito dell'uccisione di un giovane a colpi di arma da fuoco. Lo riferisce il sito d'informazioni "Tunisie Numerique". Il delegato della città, Hatem Riahi, aveva fatto sapere questa mattina che era tornata la calma dopo lo schieramento delle forze di sicurezza nei vari quartieri di Sbeitla e presso tutti i punti d’accesso alla città, “per proteggere il patrimonio pubblico e i beni privati e per preservare i centri del potere”. Il rafforzamento delle misure di sicurezza era stato disposto dalle autorità tunisine dopo che ieri pomeriggio aspri scontri erano scoppiati a Sbeitla, dopo un’operazione delle forze di sicurezza per controllare le attività di numerosi locali pubblici, nei quali si sospettavano scommesse sportive illegali. Durante i tafferugli, un giovane di 24 anni era stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Le forze di sicurezza tunisine avevano prontamente smentito di aver sparato contro il giovane, ma un gruppo di cittadini di Sbeitla, tra i quali molti amici della vittima, erano scesi in strada per esprimere la loro rabbia nei confronti delle autorità, chiedendo che i responsabili della sua morte fossero perseguiti. (segue) (Res)