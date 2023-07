I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Partito socialdemocratico tunisino Al Masar ha espresso la propria solidarietà agli abitanti della città di Sfax per lo stato di caos e di violenza, a seguito degli scontri tra residenti e migranti subsahariani, accusando le autorità della Tunisia di essere "responsabili della situazione, in quanto non hanno saputo salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini e non sono riuscite a trovare una soluzione al dramma dell'immigrazione irregolare". In un comunicato stampa diffuso oggi, quindi, il partito ha condannato fermamente "le barbare intimidazioni collettive e le rappresaglie razziste contro i migranti dell'Africa subsahariana, le loro famiglie e i bambini da parte di alcuni residenti, che sono risultato dell'assenza di rappresentanti dello Stato". Il partito ha chiesto pertanto alle istituzioni di "essere sincere con i cittadini sulle proporzioni reali della presenza dei migranti clandestini in territorio tunisino, in particolare nella città di Sfax".