- Egitto-Italia: colloquio telefonico Al Sisi-Meloni, focus su rapporti bilaterali e migranti - Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto quest’oggi una telefonata dal presidente del Consiglio dell’Italia, Giorgia Meloni, per colloqui “sulle relazioni bilaterali, il dossier della crisi alimentare a livello internazionale, la lotta alle migrazioni irregolari e una serie questioni regionali e internazionali di interesse comune”. Lo ha confermato il portavoce della presidenza egiziana, Ahmed Fahmy, in un comunicato stampa. Al Sisi e Meloni, si legge nel testo in arabo, hanno elogiato “le distinte e storiche relazioni tra i due paesi, nonché la cooperazione esistente per affrontare molte sfide nella regione del Mediterraneo, con un'enfasi sull'importanza di lavorare per continuare a sviluppare la cooperazione congiunta e spingerla verso orizzonti più ampi”. Il portavoce egiziano ha parlato anche di “un intenso coordinamento e consultazione” tra Italia ed Egitto “in varie questioni regionali”. Quanto al tema della lotta al traffico di esseri umani, Fahmy ha detto che i due leader hanno parlato delle “modalità per coordinare gli sforzi internazionali in tal senso”. (Res)