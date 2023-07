I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: attacco palestinese in Cisgiordania, morto un israeliano - Un israeliano è morto per le ferite riportate in un attacco compiuto oggi da un uomo armato palestinese nell'insediamento di Kedumim, nella parte settentrionale della Cisgiordania. Lo riferisce il sito web d’informazione “Times of Israel”, citando le parole di Zaki Heller, portavoce del servizio di emergenza israeliano Magen David Adom. L’attentatore è stato ucciso dai militari israeliani ed è stato trovato in possesso di mitragliatrici Carlo (Karl Gustav) modificato. Al momento non risultano altre vittime. (segue) (Res)