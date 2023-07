© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: Unifil invita autorità libanesi e israeliane a evitare escalation nel sud - Il comandante della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano del sud (Unifil), generale Aroldo Lazaro Saenz, è in contatto con le autorità libanesi e israeliane per evitare un'ulteriore escalation nel sud del Paese. Lo ha annunciato oggi l'Unifil in un comunicato, secondo cui “le forze di pace hanno rilevato delle esplosioni nei pressi di Al Majidiya”, nel distretto di Hasbaya. “Invitiamo tutti a dare prova di moderazione ed evitare qualsiasi azione che possa causare un'ulteriore escalation”, si legge nella nota, secondo cui non è ancora stata confermata la causa delle esplosioni. Le forze di pace Unifil “sono state inviate sul posto al fine di indagare, in quanto i rumori uditi possono coincidere con un lancio di missili". (segue) (Res)