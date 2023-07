© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Africa: firmati 18 accordi di cooperazione su agricoltura, tecnologia e sanità - La Cina e diversi Paesi africani hanno stipulato 18 accordi incentrati su tecnologia avanzata, agricoltura meccanizzata, sanità e istruzione superiore. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "Xinhua", precisando che le intese sono state raggiunte da università e istituti di ricerca cinesi con le controparti in Etiopia, Nigeria, Egitto, Ghana, Sudafrica, Tunisia, Kenya e Mozambico a margine del Forum bilaterale per la cooperazione e lo sviluppo dell'innovazione, in corso a Wuhan, nella Cina centrale. Le parti hanno stipulato 120 accordi di cooperazione anche durante la terza edizione della fiera economica e commerciale terminata il 2 luglio a Changsha, con un valore complessivo di 10,3 miliardi di dollari. Durante l'esposizione, intitolata "Sviluppo comune per un futuro condiviso", sono stati illustrati 99 progetti di cooperazione dal valore di 8,7 miliardi di dollari. Altri 15 progetti e accordi dal valore di 3,48 miliardi di dollari sono stati raggiunti a margine dell'evento, tra cui un patto per favorire lo sviluppo dell'industria degli anacardi, che potrebbe generare entrate per oltre 200 milioni di dollari nei prossimi tre o cinque anni. (segue) (Res)