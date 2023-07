© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mar Cinese Meridionale: Pechino nega manovre pericolose contro Marina delle Filippine - Le manovre effettuate dalla Guardia costiera cinese per allontanare due pattugliatori filippini dall'arcipelago Spratly, al largo del Mar Cinese Meridionale, sono state "professionali e misurate". Così il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, ha commentato nella conferenza stampa odierna l'incidente avvenuto il 30 giugno tra le forze marittime dei due Paesi. Stando a Wang, le motovedette della Guardia costiera filippina avrebbero violato le acque territoriali della Cina avvicinandosi alla secca di Second Thomas, situata a circa 194 chilometri dalla provincia filippina di Palawan. Le forze armate hanno dunque agito nel rispetto della legge per "tutelare la sovranità territoriale" della nazione. Diversa è la ricostruzione del commodoro Jay Tarriela, portavoce della Guardia costiera delle Filippine, secondo cui le navi cinesi hanno incrociato la rotta dei pattugliatori costringendoli a ridurre "bruscamente" la velocità di navigazione. (segue) (Res)