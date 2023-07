© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Giappone: Modi incontra Suga e delegazione di funzionari, imprenditori e parlamentari - Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha incontrato oggi l’ex premier giapponese Yoshihide Suga, presidente dell’Associazione Giappone-India (Jia), in visita a Nuova Delhi con una delegazione di oltre cento membri tra funzionari di governo, imprenditori e parlamentari. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del primo ministro indiano. Modi e Suga, si legge nella nota, hanno scambiato opinioni sull’approfondimento della partnership strategica speciale e globale che lega i loro Paesi, in particolare della cooperazione economica, che ha tra i suoi punti di forza le ferrovie e la formazione di competenze. Modi ha illustrato agli investitori il percorso di riforme intrapreso dal suo governo per migliorare l’ambiente d’impresa. Con i parlamentari, invece, ha parlato del rafforzamento della cooperazione parlamentare e della crescente popolarità dello yoga e dell’ayurveda in Giappone. (segue) (Res)