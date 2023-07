© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: la giunta militare accusa i gruppi anti-golpisti di aver ucciso 15 civili - La giunta militare al potere in Myanmar accusa gli anti-golpisti delle Forze di difesa popolare (Pdf) di aver ucciso 15 civili in un attacco avvenuto ieri mattina nel villaggio di Ngwe Twin, nella regione centrale di Sagaing. Lo riporta l’agenzia di stampa locale “People Media”, allineata al Partito dell’Unione della solidarietà e dello sviluppo (Usdp) e ai vertici militari, secondo cui le vittime sarebbero state colpite dal lancio di mortai di fabbricazione artigianale mentre si trovavano all’interno di un monastero. Nell’attacco sarebbe rimasto anche ucciso un bambino di 12 anni e sarebbero stati feriti sette individui tra cui tre monaci. Questi ultimi sarebbero stati trasportati all’ospedale militare di Monywa. Il Villaggio di Ngwe Twin è occupato dall’esercito e da diversi gruppi armati fedeli alla giunta militare che ha preso il potere in Myanmar con un colpo di Stato nel febbraio del 2021. Oltre 8 mila birmani hanno perso la vita dal giorno del golpe a causa degli scontri armati che da allora proseguono in varie aree del Paese, in particolare in quelle periferiche dove sono attivi gruppi armati etnici. (Res)