Turismo: Santanchè, aperta consultazione con Istat per definire filiera

- "Quando sono arrivata al ministero ho scoperto una cosa che mi ha lasciato basita: in Italia non esiste una filiera delle aziende del turismo. Adesso abbiamo aperto una consultazione con l’Istat perché abbiamo bisogno dei codici Ateco”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, all’evento organizzato dall’Anci “Missione Italia 2021-2026 - Pnrr dei Comuni e delle Città” in corso alla Nuvola di Roma. “Le filiere sono fondamentali in economia”, ha aggiunto. “Abbiamo bisogno dei codici Ateco perché se apro un bando e non so chi è la mia filiera di riferimento, questo è un problema. Ad oggi non sappiamo chi sono le aziende del turismo”, ha concluso Santanchè.(Rin)