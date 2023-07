Lazio: Forza Italia, con Garante disabilità Regione più vicina a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Consiglio regionale del Lazio "oggi in Aula è stata scritta una bella pagina della Regione ma anche della politica in generale. Forza Italia, ma dobbiamo riconoscere a onor del vero tutti i gruppi consiliari senza distinzioni, ha sostenuto con convinzione la proposta di legge presentata dall'assessore Massimiliano Maselli per l'istituzione del Garante per la tutela delle persone con disabilità". Lo affermano in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Forza Italia, Cosmo Mitrano, Giorgio Simeoni, e Fabio Capolei. "Una figura importante a tutela non solo dei soggetti con disabilità già accertata ai sensi della legge 104, ma anche di quelli in via di accertamento, che hanno iniziato un iter - spiegano -. Un passo ulteriore in avanti perché non ci fermiamo alla forma, ma diamo forza alla sostanza. E poi bene il contrasto ai fenomeni di discriminazione e di sfruttamento, con un occhio particolare rivolto ai giovani e al loro accesso all'istruzione. Dell'assessore Maselli abbiamo apprezzato molto la grande sensibilità mostrata - concludono -, quello di oggi è stato bel momento di politica che avvicina la Regione ai cittadini".(Com)