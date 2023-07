Ue: Sefcovic, necessari 620 miliardi all'anno per transizione verde e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue sta andando sempre più verso un Europa degli investimenti. A dirlo il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, nella conferenza stampa di presentazione del Rapporto di previsione strategica 2023. È molto chiaro, anche da varie comunicazioni precedenti della Commissione europea, che la transizione verde e digitale sono sviluppi che richiedono molti investimenti. Le cifre riportate nel rapporto parlano di 620 miliardi di euro all'anno, tenendo conto, ovviamente, della necessità di investimenti nel Green Deal, degli investimenti nell'area coperta da Repower Eu, ed è chiaro che è necessario ricorrere a finanziamenti e fonti multiple", ha detto Sefcovic. "Chiediamo ovviamente investimenti mirati, provenienti sia dal settore pubblico, che da bilanci nazionali, che dai finanziamenti dell'Unione europea, anche attraverso riforme strutturali per accelerare le transizioni verdi e digitali, come indicato chiaramente dal Next Generation Eu", ha aggiunto. (segue) (Beb)