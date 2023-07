Ue: Sefcovic, necessari 620 miliardi all'anno per transizione verde e digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sappiamo che non è possibile coprire tutto con i fondi pubblici e quindi sosteniamo la necessità di utilizzarli come catalizzatori per far leva sugli investimenti provenienti dal settore privato. Siamo anche molto orgogliosi del fatto che la Banca europea per gli investimenti (Bei) sia la più grande banca pubblica del mondo e crediamo che possa essere ancora più utile, più presente e più coinvolta negli investimenti sulle tecnologie all'avanguardia, ma anche in settori che all'inizio sono più difficili per gli operatori privati, come le materie prime critiche, l'apertura di nuove miniere per le materie prime critiche in Europa,l' accelerazione della costruzione di gigafabbriche, fabbriche di chip o impianti di lavorazione per le materie prime critiche", ha poi dichiarato. L'obiettivo, ha concluso Sefcovic, è quello di non essere "così dipendenti come oggi" dalla fornitura di materie prime critiche. Si tratta di definire, ha spiegato, parametri di base di una nuova cooperazione fra settore pubblico e privato, "perché è questo che la competizione globale sta mettendo in atto". (Beb)