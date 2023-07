Covid: Mirabelli (Pd) con Commissione maggioranza vuole coprire disastrosa gestione amministratori lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la maggioranza di destra ha votato alla Camera l'istituzione di una presunta Commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia. Ma basta il fatto che questa Commissione non possa e non debba occuparsi dell'operato delle Regioni per dimostrare che non è una cosa seria, ma serve ad alimentare la propaganda di parte e a proteggere gli amministratori lombardi che in quella vicenda son stati disastrosi. È un'evidente utilizzo spregiudicato delle istituzioni da parte della destra che, invece di costruire uno strumento utile per capire che è successo, cerca di usarlo contro gli avversari politici". Lo scrive in un post su Facebook il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd. (Rin)