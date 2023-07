Rifiuti: presidente Municipio Roma VI, chiesta a prefetto attenzione su miasmi sito Rocca Cencia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul problema miasmi provenienti dal sito del Tmb dismesso di Rocca Cencia "abbiamo chiesto un'attenzione e una vigilanza particolare, molto più assidue sull'impianto di proprietà Ama e, soprattutto, su quello privato. Siamo rimasti in accordo che ci rivedremo tra qualche mese, al rientro dall'estate, per vedere se le azioni in campo avranno portato i frutti sperati". Lo ha detto il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco, a termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica con il prefetto Lamberto Giannini. Nel corso della riunione "abbiamo parlato dei problemi degli impianti presenti sul territorio - ha spiegato Franco -. Siamo l’unico Municipio che ha due impianti di trattamento rifiuto: uno di Ama e uno privato che raccoglie i rifiuti di 52 comuni dell’area metropolitana. Abbiamo cercato di far capire al prefetto che già avere due impianti sul territorio, che creano miasmi. C’è stata un’indagine fatta da Arpa dopo un monitoraggio di 40 giorni che testimonia il superamento di limiti massimi di 25 giorni su 40, quando la normativa nazionale prevede 25 giorni su 365. I miasmi che la gente lamentava sono adesso dimostrati da Arpa Lazio", ha concluso Franco. (Rer)