Salario minimo: D'Attorre (Pd), proposta equilibrata contro politiche retrive e anacronistiche

- "Sul salario minimo, il lavoro importante fatto dalla segretaria Schlein e dalla responsabile del lavoro del Pd, Maria Cecilia Guerra, unisce le opposizioni su una proposta molto equilibrata, che non cancella la contrattazione collettiva, ma fissa una soglia sotto la quale non può scendere". Lo ha detto Alfredo D'Attorre, responsabile Università nella segreteria nazionale del Pd, nel corso del Filo diretto su Radio Immagina. "È una proposta che coglie quello che secondo me è un senso comune che c'è nel Paese contro il lavoro sfruttato, e che smaschera l'atteggiamento della destra, che è contro il salario minimo, contro il Reddito di cittadinanza mentre estende la precarietà del lavoro. Le persone hanno capito qual è l'obiettivo: costringere chi ne ha necessità ad accettare i lavori pagati tre, quattro, cinque euro l'ora. Senza reddito di cittadinanza e senza salario minimo, con un lavoro reso più precario e ricattabile o si accetta il lavoro sottopagato o si è in una condizione di disperazione. Si sono accordati con un pezzo, non tutto, il sistema imprenditoriale italiano più retrivo che pensa che possiamo galleggiare pagando i lavoratori meno degli altri. Un'alleanza scellerata, negativa per il futuro del Paese. Col salario minimo - ha concluso - noi rendiamo evidente che c'è un altro modello, che l'Italia è un grande Paese, che ce la può fare anche pagando le sue lavoratrici e i suoi lavoratori il giusto". (Rin)