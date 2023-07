Infrastrutture: nel Lazio le imprese chiedono interventi per favorire sviluppo economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Quando si parla di infrastrutture è importante sentire la voce di quelli che grazie a un sistema infrastrutturale hanno maggiori possibilità di operare", ha spiegato il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. "Roma è al centro del Paese. Un efficientamento della nostra città è una enorme opportunità per tutto il Paese. Se Roma migliora, migliora l'Italia. Siamo la cerniera tra nord e sud. Se non ci fosse Roma, la tradizionale dialettica tra nord sud assumerebbe contorni più duri. Dal punto di vista dell'importanza geopolitica sono aumentate le nostre responsabilità. In questo momento ci sono tanti soggetti, investitori che bussano alla porta del Lazio dicendo che vogliono investire, in quanto area affidabile", ha concluso Tagliavanti. Al confronto hanno preso parte anche Davide Bordoni, segretario romano della Lega e delegato del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, e gli assessori ai Trasporti di Roma, Eugenio Patané, e del Lazio, Fabrizio Ghera. (segue) (Rer)