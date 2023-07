Infrastrutture: nel Lazio le imprese chiedono interventi per favorire sviluppo economico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Salvini su Roma e sul Lazio sta concentrando iniziative e risorse. Il governo ha stanziato 2,2 miliardi per il proseguimento della metropolitana - ha detto Bordoni -. Abbiamo parlato della chiusura dell'anello ferroviario e del potenziamento di alcuni interventi che, grazie ai fondi del Giubileo, mettono Roma al centro di una serie di investimenti importanti per migliorare la mobilità sia in città che in tutta la regione. Abbiamo discusso anche della ferrovia Metromare, la Roma-Lido, qualche giorno fa c'è stata una riunione al ministero su questo. Poi ci sono risorse per 35 milioni di euro per il porto di Civitavecchia ed è stata sbloccata la Orte-Civitavecchia: un'opera importante. Il ministero sta lavorando a tutto tondo, in sinergia con le istituzioni locali, per lo sblocco dei nuovi cantieri". (segue) (Rer)