Infrastrutture: nel Lazio le imprese chiedono interventi per favorire sviluppo economico (4)

- Per l'assessore Patané "è stato un momento importante. Abbiamo discusso di come Roma si stia attivando per migliorare la situazione, sia dal punto di vista della logistica che della mobilità dei dipendenti nelle aree maggiormente oggetto di insediamenti industriali, soprattutto nella zona est di Roma. È stata una occasione per ricordare tutte le infrastrutture, metropolitane e tranviarie, che stiamo realizzando e soprattutto per ricordare quale livello di manutenzione stiamo realizzando per le linee esistenti. È un lavoro enorme che porterà i suoi frutti tra un anno e mezzo quando si cominceranno a vedere i risultati di questi anni di lavoro". (segue) (Rer)