Energia: console Samà, indipendenza energetica è legata a libertà e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra della Russia contro l’Ucraina ha dimostrato l’importanza dell’indipendenza energetica e come questa sia “legata a libertà e sicurezza”. È quanto dichiarato dal console generale d’Italia a Francoforte sul Meno, Andrea Esteban Samà, al German-Italian Energy Forum. L’evento si tiene oggi nella stessa città ed è dedicato a promuovere la già stretta cooperazione tra Italia e Germania nel settore dell’idrogeno verde. Al riguardo, Samà ha evidenziato come sia necessaria più cooperazione tra gli Stati membri dell’Ue nel comparto dell’energia. Il diplomatico ha osservato che Italia e Germania, principali Paesi manifatturieri nell’Unione europea, condividono relazioni economiche “straordinarie”, punto di partenza per la loro “profonda cooperazione” nell’idrogeno verde. Secondo Samà, la transizione energetica verso la neutralità dal carbonio è “un dovere politico e morale” nei confronti delle future generazioni. In questa prospettiva, l’idrogeno verde costituisce “una svolta”, in quanto è “una delle soluzioni più sostenibili” per l’economia. In particolare, questa fonte di energia può fornire una risposta alla decarbonizzazione del settore industriale, di elevata complessità. Il console generale a Francoforte ha poi affermato che si deve costruire “un’intera catena del valore” per l’idrogeno verde, come l’Italia sta già facendo. In questo contesto, si inserisce il progetto per il Corridoio SoutH2, infrastruttura che trasporterà idrogeno verde da Algeria e Marocco in Germania e Austria attraverso l’Italia. Questa iniziativa ha un potenziale per importare nell’Ue fino al 4 per cento delle 10 milioni di tonnellate di idrogeno verde previste dal piano della Commissione europea RePower EU. Samà ha, infine, affermato che il Corridoio SoutH2 potrà sviluppare la cooperazione tra l’Ue, la regione del Medio Oriente e Africa settentrionale e il resto del continente africano. (Geb)