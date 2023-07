Energia: segretario generale Opec, consultati quattro nuovi Paesi per adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora quattro nuovi paesi sono stati consultati per aderire all'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec). Lo ha dichiarato il segretario generale dell’organizzazione, Haitham al Ghais, in alcune dichiarazioni rilasciate all’agenzia di stampa “Wam” a margine dell'ottava edizione del seminario internazionale dell'Opec avviata ieri a Vienna, in Austria. Al Ghais ha spiegato che l'Azerbaigian, la Malesia, il Brunei e il Messico sono stati finora consultati con lo scopo di aderire all’organizzazione. “Le consultazioni con nuovi paesi contribuiscono a rafforzare la coesione dell’Opec”, ha affermato il segretario generale, secondo il quale l’organizzazione si rivolge a paesi che hanno gli stessi obiettivi strategici di preservare e stabilizzare i mercati petroliferi. Al Ghais ha osservato che i quattro paesi consultati sono solidali con l'organizzazione dal 2017, aggiungendo che "hanno affrontato sfide qualitative durante il crollo dei mercati e la pandemia nel 2020, e quindi hanno l'obiettivo comune di stabilizzare i mercati petroliferi."(Res)