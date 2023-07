Bulgaria-Ucraina: presidente Radev riceve Zelensky e ribadisce il suo "no" alla fornitura di armi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zelensky ha ringraziato la Bulgaria per aver dato rifugio a molti ucraini, ponendo al contempo una domanda diretta a Radev. “Se, Dio non voglia, dovesse accadere una tragedia e tu fossi al mio posto, e se non fossi aiutato con le armi da persone che hanno valori comuni con te, cosa faresti?", ha domandato Zelensky. Il presidente ucraino ha poi ricordato la firma di dichiarazioni congiunte con la Bulgaria nel campo dell’energia. “Uno dei tentativi di ricatto della Federazione Russa passa attraverso i prezzi degli energenti, e poi attraverso il sequestro della centrale nucleare di Zaporizhzhia”, ha osservato Zelensky. (Seb)