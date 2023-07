Lombardia: firmato protocollo d’intesa tra Comune Sesto San Giovanni e Guardia di Finanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come sottolineato dal Gen. B. Francesco Mazzotta “È essenziale, nel sistema dei controlli in materia di PNRR, garantire un adeguato presidio di legalità e la Guardia di Finanza, in virtù del ruolo affidatole, opera costantemente al fine di impedire che eventuali condotte fraudolente possano vanificare gli scopi dei programmi di finanziamento del PNRR, mettendo a rischio le relative risorse. A questo scopo, viene valorizzato ogni utile elemento informativo disponibile ed il continuo raccordo informativo con i soggetti attuatori dei progetti non può che accentuare sia l’effetto deterrente nei confronti di coloro i quali intendano impiegare i contributi e le sovvenzioni per scopi illeciti sia la celerità degli interventi volti a garantire il corretto impiego dei fondi stanziati.” “Il Protocollo sottoscritto oggi – ha commentato il Sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano – è uno strumento innovativo che, grazie al flusso di informazioni diretto alla Comando Provinciale Milano Ufficio, permetterà di rafforzare il sistema dei controlli del Comune sul PNRR, così da accelerare le opere e rendere più efficace ed efficiente l’azione dell’Amministrazione in questo ambito. Ringrazio il Comando Provinciale Milano per aver condiviso con noi, con questo protocollo, l’impegno a prevenire i fenomeni di corruzione su una partita così rilevante per lo sviluppo della città, del nostro territorio e del Paese come quella costituitadal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: la legalità è l’unica via che abbiamo per conciliare sviluppo, equità e giustizia, è la sola strada da percorrere per tutelare imprese, professionisti, cittadini e cittadine che lavorano nel rispetto delle regole. Abbiamo fatto un duro lavoro per intercettare oltre 60 milioni di euro e grazie al dialogo e la collaborazione con la Guardia di Finanza, li tuteleremo da eventuali anomalie esterne" conclude il Sindaco. (Com)