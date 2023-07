Lazio: Barbato (Fd'I), su sociale Roma in affanno, importante istituzione Garante disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "finalmente, grazie all'operato e alla sensibilità del presidente Francesco Rocca e dell'assessore ai Servizi sociali Massimiliano Maselli, anche la Regione avrà una figura a garanzia delle decine di migliaia di disabili che ci sono in Regione, la stragrande maggioranza delle quali residenti a Roma". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina di Fratelli d'Italia, Francesca Barbato. "Ed è proprio a Roma - aggiunge - che ci sarà molto da attenzionare perché dai servizi Saish di assistenza domiciliare ai progetti educativi, dai servizi per la mobilità alla progettazione per il durante e dopo di noi, siamo terribilmente in affanno".(Com)