Medio Oriente: Israele compie un nuovo attacco aereo contro obiettivi in Siria

- L'aeronautica militare di Israele ha colpito alcuni obiettivi vicino alla capitale della Siria, Damasco, la scorsa notte. Lo riferisce quest’oggi il sito web di notizie “Ynet”, senza citare alcuna fonte e spiegando che la Siria non ha utilizzato le sue difese aeree contro l'attacco. I media siriani non hanno fatto menzione del raid, che segnerebbe il secondo presunto bombardamento israeliano in Siria in pochi giorni. Domenica 2 luglio, infatti, un missile antiaereo siriano era esploso sopra la città meridionale di Rahat in risposta agli attacchi di Israele contro la città siriana di Homs. (Res)