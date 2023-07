Rifiuti: M5s Lazio, tema centrale ma non creare poltronifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tar del Lazio "ha accolto la richiesta di sospensione della delibera con cui la Regione ha deciso di annullare in autotutela gli atti di istituzione dell'Egato di Frosinone rimandando al 2 agosto, giorno in cui si riunirà la Camera di Consiglio, la decisione. Mentre qualcuno esulta per una notizia che rimanda di poche settimane il giudizio, noi continuiamo a ritenere che i soldi dei Comuni possano essere gestiti meglio, visto che il presidente dell'Ente, ex consigliere regionale del Pd, riceve un lauto stipendio per la sua nuova carica". Lo affermano in una nota la consigliera del Movimento 5 stelle in Regione Lazio, Roberta Della Casa, e la consigliera capitolina del Movimento 5 stelle, Virginia Raggi. "Sosteniamo da sempre la centralità del tema dei rifiuti e la necessità di affrontarlo in maniera definitiva, ma non attraverso l'ennesimo poltronificio", aggiungono.(Com)