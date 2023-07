Fisco: Fd'I, i giovani tornano al centro dell'agenda politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi anni - ha dichiarato Fabio Roscani, deputato e presidente di Gioventù nazionale - l'Italia ha registrato una serie di record negativi in Europa relativi ai giovani: si laureano tardi; vanno ancora più tardi a vivere da soli; in molti non studiano e non lavorano e in troppi emigrano all'estero per lavorare. Noi vogliamo segnare una inversione di rotta. Grazie al Governo Meloni i giovani tornano al centro dell'agenda politica della nazione". "I dati Istat - ha aggiunto Chiara La Porta, vicepresidente Gioventù nazionale - ci dicono che nel giro di sette anni l'Italia ha perso un milione e 700 mila abitanti. Numeri importanti che il nostro governo si impegna a invertire anche attraverso un emendamento che vuole favorire il rientro degli italiani andati all'estero e anche la permanenza di chi, ancora, non è andato via. Per costruire un futuro migliore per la nostra nazione si deve ricordare ai giovani che il futuro qui è un loro diritto e che devono poterlo esercitare oggi". "Anche con il decreto Lavoro - ha concluso il deputato di Fd'I, Grazia di Maggio - abbiamo voluto dare un segnale importante ai giovani superando il reddito di cittadinanza perché siamo convinti che dal lavoro si debba partire per fare ripartire l'Italia". (Rin)