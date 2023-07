Cina: Xi invita forze armate a migliorare pianificazione e prontezza al combattimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha invitato le forze armate a migliorare la pianificazione militare per incrementare le possibilità di vittoria in caso di conflitto. Xi si è così espresso a margine di un giro d'ispezione nella provincia orientale di Jiangsu, dove ha sede il comando del Teatro orientale delle forze armate. L'unità è responsabile della sicurezza nel Mar Cinese Orientale e nello Stretto di Taiwan. Xi, riferisce l'agenzia di stampa statale "Xinhua", ha fatto nuovamente appello ai militari affinché "salvaguardino la sovranità e l'integrità territoriale" in un momento in cui il mondo è entrato "in una nuova fase di turbolenze e cambiamenti", che hanno reso "più instabile e incerto lo stato della sicurezza in Cina". "Dobbiamo continuare a pensare e gestire le questioni militari da una prospettiva politica, avere il coraggio di combattere, essere abili nel farlo e difendere risolutamente la nostra sovranità nazionale, la nostra sicurezza e i nostri interessi di sviluppo", ha aggiunto il presidente cinese. (segue) (Cip)