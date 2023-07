Cina: Xi invita forze armate a migliorare pianificazione e prontezza al combattimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo essersi assicurato il terzo mandato alla guida della Cina all'inizio dell'anno, Xi ha ripetutamente invitato le forze armate a rafforzare la loro prontezza al combattimento e ad innalzare una "Grande muraglia d'acciaio" attorno ai confini nazionali. Dalla visita condotta dall'ex presidente della Camera dei rappresentanti Usa Nancy Pelosi a Taiwan lo scorso agosto, la Cina ha inoltre intensificato le esercitazioni militari attorno all'isola, governata democraticamente ma rivendicata dal Partito comunista sotto la sua giurisdizione. I vertici di Pechino non hanno mai escluso il ricorso ad un'azione di forza per acquisire il controllo dell'isola, e nel 2005 hanno approvato una legge che autorizza le forze armate a procedere nel caso in cui Taiwan presentasse una formale dichiarazione d'indipendenza. (segue) (Cip)