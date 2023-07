Cina: Xi invita forze armate a migliorare pianificazione e prontezza al combattimento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appello di Xi a rafforzare la prontezza al combattimento è arrivato anche in concomitanza con la visita in Cina della segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, che a Pechino punta a sollevare la necessità di gestire responsabilmente la competizione e le controversie sui dossier più scottanti dell'agenda bilaterale. Lo scorso aprile, il capo di Stato cinese ha visitato anche il comando del Teatro meridionale con sede nella provincia meridionale del Guangdong, la cui sfera di responsabilità comprende il Mar Cinese Meridionale. Anche in quell'occasione, ha sottolineato la necessità di approfondire l'addestramento e la pianificazione militare, proprio mentre la Marina ha intensificato le esercitazioni per contrastare l'espansione marittima statunitense nella regione. (Cip)