Covid: Speranza (Pd), commissione è indegna per grande Paese come Italia

- Questa commissione, "per come l'avete impostata, ignorando tutte le proposte delle opposizioni, ha un'unica e sola finalità: mettere su un vero e proprio tribunale politico per colpire i principali esponenti dei governi che vi hanno preceduto. Questa commissione, per come l'avete pensata, è indegna per un grande Paese come l'Italia". Lo ha affermato il deputato del Partito democratico, Roberto Speranza, nell'Aula della Camera, in dichiarazione di voto sul testo unificato delle proposte di legge sull'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus Sars-Cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2. Speranza era ministro della Salute all'epoca dei fatti. (Rin)