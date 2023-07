Covid: Speranza (Pd) a maggioranza, commissione fatevela da soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Strabiliante la vostra mossa di escludere le Regioni dal perimetro dell'indagine di questa commissione. Possiamo indagare persino su quello che è successo in Cina, ma non su quello che è successo a Milano, a Palermo, a Napoli. Ma come la spiegate agli italiani questa cosa qui? Qui casca l'asino. Il vostro obiettivo non è fare luce e chiarezza su un momento drammatico della vita del Paese. Il vostro intento è altro, chiaro e diabolico: usare la commissione per colpire i vostri avversari politici. Non vi rendete conto che così fate del male al Paese ed alle istituzioni. La commissione fatevela da soli, creando un precedente nelle istituzioni". Lo ha detto, rivolgendosi alla maggioranza, il deputato del Partito democratico, Roberto Speranza, nell’Aula della Camera, in dichiarazione di voto sul testo unificato delle proposte di legge sull’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus Sars-Cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2. Speranza era ministro della Salute all’epoca dei fatti. (Rin)