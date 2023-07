Pnrr: Sala, Comuni in tempo a spendere altre risorse, a Milano ancora spazio per case e scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I comuni possono spendere ulteriori fondi del Pnrr in caso ci fosse il rischio di non spenderli in tempo, e Milano in particolare ha spazio di manovra sui temi delle case popolari e della scuola. Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, prendendo la parola all'evento organizzato a Roma da Anci (l'Associazione nazionale comuni italiani) dal titolo "Missione Italia 2021-2026, Pnrr dei comuni e delle città". Nel pnrr, ha spiegato Sala, ci sono aree "poco coperte, per esempio sull'edilizia popolare non si è pensato fin dall'inizio di dargli lo spazio che merita e questo è evidente. Noi, a livello di Anci, abbiamo avuto la presenza del ministro Fitto, che è venuto dicendoci: 'ma ragazzi e ragazze fatemi capire, perché se non riuscite a investire una parte dei fondi che vi sono assegnati ditecelo e li rimettiamo a disposizione, così non li perdiamo'. Io mi ricordo che gli ho detto: 'Guarda che forse sarà il contrario' ". "Io non voglio dire l'avevo detto anche se magari una certa esperienza mi ha aiutato – ha proseguito Sala -, ma io mi ricordo che un anno fa dissi: 'alla fine li daranno alle società partecipate dallo Stato pur di non perderli', e un po' sta avvenendo. Ora quello che non si capisce, e questo non va bene, è realisticamente quanto e chi è certo di spendere entro il giugno del 2026, perché se una gara non viene lanciata entro un anno è finita. Io non capisco dove sta la difficoltà, forse non si vuole dire? Se non lo dici te la cavi oggi, ma butti via dei soldi. Invece un quadro chiaro di quanto c'è ancora a disposizione, se ne dessero una parte a noi potremmo spendere di più, per esempio su Milano molti dei fondi nel letto del Pnrr vanno sulle tematiche legate alla mobilità, nuove metropolitane o cambio di autobus e acquisizione autobus elettrici, ma avremmo spazio sulle case popolari e sulle scuole e ce la facciamo ancora, quindi il punto oggi è veramente avere un quadro chiaro perché forse siamo ancora in tempo". (Rem)