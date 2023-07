Roma: Nanni (Azione), nel centro storico troppe impalcature abbandonate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma, soprattutto nel centro storico, "ci sono troppe impalcature in cui spesso non lavora nessuno e nelle quali campeggiano mega pubblicità". Lo dichiara, in una nota, il presidente della commissione Giubileo, Dario Nanni di Azione. "Impalcature con tubi innocenti per cantieri che restano lì per anni, spesso abbandonate a loro stesse, non sono certo un bel biglietto da visita della nostra città, tanto più in vista del Giubileo - spiega Nanni -. In alcuni casi non è presente neanche il cartello previsto per legge, con le indicazioni dei lavori che si stanno eseguendo, della loro durata, dell'impresa che li sta realizzando e dei responsabili di quell'intervento, come ad esempio per la grande impalcatura presente a Piazza del Popolo. In compenso, in quel caso, è presente e visibile anche da lontano, un mega schermo pubblicitario". (segue) (Com)