India: Amartya Sen, codice civile uniforme un’idea “stupida”

- Il codice civile uniforme di cui si dibatte in India non è una buona idea per il Paese, caratterizzato da grandi diversità. Lo ha dichiarato l’economista e filosofo indiano Amartya Sen, premio Nobel per l’economia nel 1998, parlando con i giornalisti dalla sua casa di Bolpur, nello Stato del Bengala Occidentale, in occasione della visita ricevuta da un gruppo di studenti della Visva Bharati University. “Leggo sui giornali che dovremmo senza ulteriore indugio applicare un codice civile uniforme. Da dove è venuta fuori una cosa stupida come questa? Siamo senza un codice civile uniforme da migliaia di anni e possiamo rimanere senza anche in futuro”, ha affermato Sen in bengalese, secondo quanto riferito dal quotidiano “The Hindu”. L’intellettuale, quasi novantenne, ritiene che la questione sia legata alla “nazione indù”, che ci sia “un tentativo di usare, di abusare della religione induista” e che con il codice civile uniforme si tenta di “semplificare una questione complicata essendoci così tante differenze nel popolo” indiano. Sen, comunque, si è detto scettico sull’attuazione del progetto politico, domandando a chi potrebbe giovare. (segue) (Inn)