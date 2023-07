India: Amartya Sen, codice civile uniforme un’idea “stupida” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha recentemente ribadito la necessità dell’introduzione di un codice civile uniforme, tornando a criticare il cosiddetto “appeasement” ovvero le politiche di accomodamento, pacificazione. Il premier ha aggiunto che la questione potrebbe essere affrontata prima delle elezioni del 2024. Il 20 luglio inizierà la sessione monsonica e il tema potrebbe essere discusso, dato che la commissione parlamentare Diritto ha avviato il 14 giugno una consultazione sull’argomento. Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione, e altre forze di minoranza accusano il Partito del popolo indiano (Bjp) di Modi, di ispirazione nazionalista indù, di politiche discriminatorie nei confronti di altre comunità religiose, in particolare dei musulmani. L’Islam è la seconda religione nel Paese, dopo l’induismo: nel censimento del 2011, l’ultimo effettuato, si sono definiti musulmani 172 milioni di indiani, il 14,2 per cento della popolazione. (segue) (Inn)