India: Amartya Sen, codice civile uniforme un’idea “stupida” (3)

In India le questioni familiari – matrimonio, divorzio, adozione, eredità e successione – sono regolate dalle cosiddette "leggi personali" basate sulle scritture e i costumi delle diverse grandi comunità religiose. Il matrimonio, ad esempio, è considerato un fatto privato se le coppie non lo registrano in base allo Special Marriage Act del 1954. Nella maggior parte degli Stati, la registrazione di matrimoni e divorzi non è obbligatoria. Leggi separate disciplinano i membri delle diverse confessioni. Un'eccezione è rappresentata dallo Stato di Goa, dove è in vigore un codice civile uniforme con norme comuni a tutte le religioni in materia di matrimoni, divorzi e adozioni.