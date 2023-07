India: Amartya Sen, codice civile uniforme un’idea “stupida” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La poligamia è stata dichiarata illegale in India nel 1956, ma con un’eccezione per i musulmani, in base al Muslim Personal Law (Shariat) Application Act del 1937, la legge che regola le questioni relative a matrimonio, successione, eredità e beneficenza riguardanti i musulmani. La Corte suprema, tuttavia, ha accettato di esaminare le questioni della poligamia e delle pratiche islamiche “nikah halala” e “mut’a”. Il “nikah halala” è una pratica secondo la quale una donna ripudiata con la formula istantanea del triplo “talaq” sposa un altro uomo, consuma il matrimonio e divorzia di nuovo per poter risposare l’ex marito. La “mut’a” è un istituto che regolamenta un matrimonio temporaneo, la cui durata è assoggettata a un termine stabilito prima che i coniugi lo contraggano. (segue) (Inn)